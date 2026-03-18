¡Histórico! USA vs. Dominicana 2026 logran el partido más visto del Clásico Mundial

A pesar de competir directamente con la transmisión de los Premios Oscar, el «Choque de Gigantes» logró captar la atención del planeta, estableciendo cifras que marcan un antes y un después

El enfrentamiento entre Estados Unidos y la República Dominicana en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 no solo fue un duelo de titanes en el terreno, sino que se ha convertido oficialmente en el evento televisivo más exitoso en la historia del torneo.

A pesar de competir directamente con la transmisión de los Premios Oscar, el «Choque de Gigantes» logró captar la atención del planeta, estableciendo cifras que marcan un antes y un después para el béisbol internacional.

Cifras que rompen el molde

Según datos de Nielsen y FOX Sports, la victoria de Estados Unidos 2-1 sobre la escuadra dominicana alcanzó hitos impresionantes:

Audiencia Total: Un promedio de 7.369 millones de espectadores sintonizaron el encuentro a través de FS1 y FOX Deportes, superando el récord anterior por un margen del 47%.

Un promedio de sintonizaron el encuentro a través de FS1 y FOX Deportes, superando el récord anterior por un margen del 47%. Pico de Sintonía: En el momento culminante del partido (entre las 11:00 P.M. y 11:08 P.M. ET), la audiencia se disparó hasta los 8.17 millones de televidentes .

En el momento culminante del partido (entre las 11:00 P.M. y 11:08 P.M. ET), la audiencia se disparó hasta los . Dominio del Fin de Semana: Se posicionó como el evento deportivo más visto de todo el fin de semana, superando incluso al esperado Selection Show del baloncesto universitario de la NCAA.

Un duelo de pitcheo para la historia

Más allá de las superestrellas ofensivas, el partido será recordado por el dominio desde la lomita. El prospecto Paul Skenes lideró el pitcheo estadounidense, mientras que por Dominicana, Luis Severino cumplió con una actuación dominante de seis ponches. El marcador se mantuvo cerrado hasta el último suspiro, manteniendo a millones de fanáticos al borde del asiento.

El loanDepot Park en Miami fue el escenario de este fenómeno. La asistencia física también contribuyó a que el Clásico Mundial 2026 superara por primera vez en sus 20 años de historia la barrera de los 1.5 millones de aficionados en total.

Aunque el sueño dominicano terminó en semifinales, este partido ha sellado el estatus del Clásico Mundial como una de las competiciones deportivas más vibrantes y seguidas del mundo