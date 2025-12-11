Gastronomía dominicana en diciembre: lo que todo turista tiene que comer

Los turistas que llegan en diciembre encuentran una mesa llena de tradición, donde cada plato cuenta una historia de raíces criollas y caribeñas.

La Navidad en República Dominicana es mucho más que luces y música: es una fiesta de sabores que reúne a las familias y sorprende a los visitantes. Los turistas que llegan en diciembre encuentran una mesa llena de tradición, donde cada plato cuenta una historia de raíces criollas y caribeñas.

Cerdo asado o lechón

Considerado el rey de la mesa navideña , se prepara al horno, en caja china o a la brasa.

, se prepara al horno, en caja china o a la brasa. Su adobo con ajo, orégano y naranja agria le da un sabor único e irresistible.

Moro de guandules

Arroz mezclado con guandules y coco, típico de las fiestas.

Es el acompañante perfecto del cerdo asado y uno de los platos más representativos de la cena de Nochebuena.

Pasteles en hoja

Masa de plátano o yuca rellena de carne, envuelta en hojas de plátano y hervida.

Son un clásico que aporta textura y tradición a la mesa.

Ensalada rusa

Preparada con papa, zanahoria, remolacha y mayonesa, es infaltable en las cenas navideñas.

Su colorido y frescura equilibran los sabores fuertes de los platos principales.

Sancocho

Aunque se disfruta todo el año, en diciembre se convierte en plato de reunión.

Este guiso de carnes y víveres es símbolo de convivencia y calidez.

Habichuelas con dulce

Postre tradicional dominicano, elaborado con habichuelas rojas, leche, azúcar y especias.

En Navidad se sirve como cierre festivo, sorprendiendo a los turistas por su originalidad.

Otros imprescindibles

Mofongo, bollitos de yuca, yaniqueques y tostones también aparecen en las mesas, mostrando la diversidad de la cocina dominicana.

Para los turistas, probar estos platos es vivir la Navidad dominicana desde dentro, compartiendo la alegría y hospitalidad de las familias locales.

La gastronomía se convierte en un atractivo turístico que complementa las playas y paisajes, ofreciendo una experiencia auténtica y memorable.

Cada bocado es una invitación a conocer la historia y la identidad del país, donde la mezcla de culturas ha creado una cocina única en el Caribe.

En diciembre, la República Dominicana ofrece una mesa festiva que ningún turista debe perderse. Desde el cerdo asado hasta las habichuelas con dulce, cada plato es un símbolo de tradición, sabor y celebración que convierte la visita en una experiencia inolvidable.