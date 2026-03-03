Más Contenido

    Fuego cruzado en medio oriente tras guerra

    La confirmación de la muerte del Líder Supremo, Alí Jamenei, tras un bombardeo el pasado fin de semana, ha sumido a la región en un ciclo de represalias sin precedentes.

    Desde el 28 de febrero, una coalición liderada por Estados Unidos e Israel inició ataques masivos contra instalaciones militares, nucleares y centros de mando en Irán.

    Hay ataques simultáneos en Teherán, Isfahán y otras ciudades clave. Irán ha respondido con oleadas de misiles balísticos hacia Israel y bases estadounidenses en el Golfo.

