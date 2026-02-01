Alertas meteorológicas vigentes ante posibles inundaciones

Fuente oficial INDOMET

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET modifica el nivel de ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas para las siguientes provincias. Ver tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS La Romana La Altagracia Hato Mayor San Pedro de Macorís El Seibo El Gran Santo Domingo (Incluyendo el Distrito Nacional) San Cristóbal TOTAL: 7 TOTAL: 0 TOTAL: 0

Nublados significativos generando lluvias fuertes en algunos puntos se observan desde tempranas horas de la mañana hacia poblados en el este, sureste y noreste, como son: La Altagracia, La Romana, El Seibo Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná y El Gran Santo Domingo. Se espera que estas precipitaciones continúen el resto de las horas matutinas mientras se desplazan a otras localidades del país, por tanto, durante la tarde, estas fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, hacia localidades de Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Elías Pina, Dajabon, Valverde, Santiago Rodríguez y Monte Cristi. En horas de la noche, continuaremos observando lluvias importantes, que se concentrarán hacia provincias en la porción oriental y norte del país. Estas condiciones obedecen a los efectos de una vaguada sobre nuestro territorio, asociada a un frente frío que se ha fortalecido en las pasadas horas, ubicándose sobre Haití.

Para mañana, se espera que el frente frío se haya movido fuera de nuestra área, mientras una masa de aire con menor contenido de humedad se establece sobre nuestro territorio, por tanto, observaremos una reducción significativa de las precipitaciones. En las horas matutinas ocurrirán lluvias dispersas en poblados en la costa atlántica como: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, entre otros. En la tarde, dichas precipitaciones se desplazarán a otros poblados en el Valle del Cibao, la cordillera Central y el suroeste, como son: Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona y Pedernales.

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores. A partir hoy, los termómetros experimentarán un notable descenso en gran parte del territorio nacional por los efectos del frente frío.

En la costa Atlántica, se mantiene la recomendación a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, de navegar próximo a la costa, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. A partir del mediodía, recomendamos permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo francés viejo (María Trinidad Sánchez), para el resto de la costa navegar con precaución.

Distrito Nacional: nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas en el transcurso del día y la noche.

Santo Domingo Norte: nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas en el transcurso del día y la noche.

Santo Domingo Este: nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas en el transcurso del día y la noche.

Santo Domingo Oeste: nublado en ocasiones con lluvias débiles a moderadas en el transcurso del día y la noche.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: vaguada sobre nuestro territorio, asociada a sistema frontal en Haití, estará generando fuertes precipitaciones en varias provincias del país a lo largo del día y la noche. Mañana se prevé una disminución significativa de las lluvias. Las temperaturas experimentarán un notable descenso a partir de hoy en todo el país, tras el paso del frente frío. Se espera que el oleaje y el viento continúen deteriorándose durante el día de hoy en la costa Norte de la nación.

Para el martes, una masa de aire seca cubrirá nuestro territorio, reduciendo tanto las temperaturas como las precipitaciones. No obstante, seguirán ocurriendo algunas lluvias débiles y aisladas hacia localidades de Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona y Pedernales, especialmente durante la tarde, producto del transporte de campos nubosos por el viento del noreste.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.

El Gran Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con lluvias débiles y aisladas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones hasta horas de la noche. 29/31 17/19 Puerto Plata Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones hasta horas de la noche. 28/30 18/20 Duarte Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 28/30 18/20 Constanza Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 23/25 10/12 Peravia Nublado en ocasiones con lluvias dispersas hasta horas de la noche. 28/30 19/21 San Pedro de Macorís Nublado con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 29/31 18/20 La Romana Nublado con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 28/30 17/19 La Vega Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 29/31 18/20 Monseñor Nouel Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 29/31 17/19 San Cristóbal Nublado en la tarde con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 28/30 17/19 Samaná Nublado con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 28/30 18/20 Monte Cristi Incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas. 30/32 18/20 Azua Nublado en ocasiones con lluvias dispersas hasta horas de la noche. 29/31 17/19 San Juan Nublado en ocasiones con lluvias dispersas hasta horas de la noche. 29/31 16/18 Barahona Nublado en ocasiones con lluvias dispersas hasta horas de la noche. 29/31 18/20 La Altagracia Nublado con lluvias fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento hasta horas de la noche. 28/30 19/21

Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-