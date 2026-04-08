Félix Porte: “Defensa logra aprobación de nuevo peritaje en caso Jet Set”

El abogado explica que, aunque ya existe un peritaje oficial por parte del Ministerio Público, la defensa tiene derecho a presentar su propio análisis técnico para contrastar las conclusiones o señalar elementos que, a su juicio, no fueron considerados originalmente.

El abogado Félix Portes, discute los avances legales en el caso relacionado con la tragedia en el centro de entretenimiento Jet Set.

Indica que el juez ha autorizado la realización de un nuevo peritaje a favor de los imputados, otorgándoles un plazo de 30 días para presentar estas pruebas de descargo. Según Portes, esta solicitud se había intentado desde mayo del año pasado ante diversas instancias.

El abogado explica que, aunque ya existe un peritaje oficial por parte del Ministerio Público, la defensa tiene derecho a presentar su propio análisis técnico para contrastar las conclusiones o señalar elementos que, a su juicio, no fueron considerados originalmente.

Portes aclara que el tiempo que los imputados han cumplido bajo medidas de coerción no privativas de libertad no se computa como parte de una futura condena, desmintiendo confusiones sobre este punto.

Han intentado contactar a la defensa de la otra parte, específicamente a Miguel Valerio, para mantener un equilibrio en la información, aunque declinaron dar declaraciones en el momento.