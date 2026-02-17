«Esta Noche Mariasela» sale del aire

Mariasela Álvarez anunció, el 16 de febrero de 2026, que su programa «Esta Noche Mariasela» saldrá del aire el próximo 26 de febrero de la parrilla de Colorvision



Mariasela explicó que se trata de una decisión personal y profundamente reflexionada durante meses, buscando cerrar un ciclo importante en su vida profesional.

Su salida marca el fin de una era para la producción nacional dominicana, donde «Esta Noche Mariasela» se destacó como un espacio de opinión, entrevistas y contenido de actualidad desde su relanzamiento en 2012.