España de luto: choque de trenes en Adamuz causa decenas de víctimas

Una tragedia sacudió a España este domingo cuando dos trenes colisionaron en la localidad de Adamuz, Córdoba. El accidente dejó al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos, varios en estado crítico.

El siniestro ocurrió a las 19:39 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con 317 pasajeros, descarriló y sus vagones invadieron la vía contigua. En ese momento circulaba un Alvia de Renfe con destino Huelva y 184 pasajeros, cuyos dos primeros vagones cayeron por un terraplén de cuatro metros tras el impacto.

Las autoridades calificaron el hecho como “tremendamente extraño”, ya que el tren accidentado era prácticamente nuevo y la vía había sido renovada en 2025. El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que se investigan las causas del descarrilamiento.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y equipos sanitarios desplegaron un amplio operativo de rescate, mientras el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendido.