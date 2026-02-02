Más Contenido

    Entrevista Ramon Orlando EnXclusiva con Miguel Ángel Herrera

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    El reconocido artista dominicano Ramón Orlando, comparte detalles sobre su carrera musical, su labor como pastor y los desafíos y el futuro del merengue.

    También menciona su rol como pastor, con 18 años de trayectoria ayudando a personas a superar la depresión y enfermedades.

    Expresa gratitud a Miguel Ángel Herrera por apoyar a su padre, Cuco Baloy, y a la familia Baloy en su trayectoria musical. Anuncia un espectáculo en el Estadio Olímpico para celebrar sus 50 años en la música, con la participación de grandes intérpretes y músicos.

    El reconocido artista dominicano Ramón Orlando, comparte detalles sobre su carrera musical, su labor como pastor y los desafíos y el futuro del merengue.

    También menciona su rol como pastor, con 18 años de trayectoria ayudando a personas a superar la depresión y enfermedades.

    Expresa gratitud a Miguel Ángel Herrera por apoyar a su padre, Cuco Baloy, y a la familia Baloy en su trayectoria musical. Anuncia un espectáculo en el Estadio Olímpico para celebrar sus 50 años en la música, con la participación de grandes intérpretes y músicos.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados