Entrevista Ramon Orlando EnXclusiva con Miguel Ángel Herrera

El reconocido artista dominicano Ramón Orlando, comparte detalles sobre su carrera musical, su labor como pastor y los desafíos y el futuro del merengue.

También menciona su rol como pastor, con 18 años de trayectoria ayudando a personas a superar la depresión y enfermedades.

Expresa gratitud a Miguel Ángel Herrera por apoyar a su padre, Cuco Baloy, y a la familia Baloy en su trayectoria musical. Anuncia un espectáculo en el Estadio Olímpico para celebrar sus 50 años en la música, con la participación de grandes intérpretes y músicos.