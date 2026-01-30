Más Contenido

    En RD no hay epidemia de influenza declarada

    A diferencia de Puerto Rico, que sí declaró emergencia, en RD la situación está controlada y no se considera necesario un estado de alarma.

    El Ministerio de Salud Pública informó que los casos registrados están dentro de lo esperado para la temporada, con vigilancia activa y vacunación en marcha.

    Se adquirieron 300,000 dosis de vacuna contra la influenza en 2025; se ha aplicado alrededor del 70%, priorizando:

    • Adultos mayores en asilos.
    • Personal médico en contacto directo con pacientes.
    • Niños y embarazadas.
    • Otros grupos de riesgo.

    República Dominicana no enfrenta una epidemia de influenza, aunque sí hay circulación del virus como cada temporada. Las autoridades mantienen vigilancia y vacunación activa para evitar que la situación se convierta en un brote mayor.

