En RD no hay epidemia de influenza declarada

A diferencia de Puerto Rico, que sí declaró emergencia, en RD la situación está controlada y no se considera necesario un estado de alarma.

El Ministerio de Salud Pública informó que los casos registrados están dentro de lo esperado para la temporada, con vigilancia activa y vacunación en marcha.

Se adquirieron 300,000 dosis de vacuna contra la influenza en 2025; se ha aplicado alrededor del 70%, priorizando:

Adultos mayores en asilos.

Personal médico en contacto directo con pacientes.

Niños y embarazadas.

Otros grupos de riesgo.

República Dominicana no enfrenta una epidemia de influenza, aunque sí hay circulación del virus como cada temporada. Las autoridades mantienen vigilancia y vacunación activa para evitar que la situación se convierta en un brote mayor.