En enero: Alarmante cifra de fallecidos en accidentes de tránsito

La mayoría de los accidentes involucraron motocicletas, ocurrieron en carreteras secundarias y se concentraron en horarios nocturnos y fines de semana.

En enero de 2026, la República Dominicana registró más de 200 muertes por accidentes de tránsito, según cifras oficiales. El Observatorio del Registro Civil contabilizó 217 fallecimientos, mientras que el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportó 202 muertes en ese mismo período.

