Embajada Dominicana dona 509 libros a la UWI en Jamaica: la más grande hecha por una misión diplomática

En un emotivo y solemne acto celebrado en el campus Mona de la Universidad de las Indias Occidentales, la Embajadora Angie Martínez encabezó la entrega oficial de 509 libros que integran la más ambiciosa donación bibliográfica jamás realizada por una misión diplomática dominicana en el mundo.

Kingston, Jamaica.– La Embajada de la República Dominicana en Jamaica marcó un hito sin precedentes, al realizar la mayor donación de libros jamás hecha por una misión diplomática dominicana en el extranjero. Un total de 509 obras de grandes autores dominicanos fueron entregados a la prestigiosa Universidad de las Indias Occidentales (University of the West Indies, UWI). El acto fue encabezado por la embajadora Angie Martínez, quien junto al equipo de la Embajada, entregó la colección de obras dominicanas al rector de la prestigiosa universidad, profesor Densil A. Williams.

La iniciativa, titulada “Dominican Voices: Literature Connecting Countries – A Gift of Knowledge” (Voces Dominicanas: Literatura Conectando Países – Un Regalo de Conocimiento) se desarrolló en el majestuoso Council Room del Annex Building, ubicado en el campus Mona de la University of the West Indies en Kingston, Jamaica, durante un emotivo y solemne acto que reunió q Embajadores acreditados en Jamaica, autoridades académicas, miembros destacados de la comunidad universitaria e invitados especiales.

Entre los autores que componen esta colección se encuentran figuras fundamentales de la cultura y el pensamiento dominicano, tales como: Pedro Henríquez Ureña, Juan Bosch, Pedro Mir, Salomé Ureña, Joaquín Balaguer, Aída Cartagena Portalatín, Frank Moya Pons, Marcio Veloz Maggiolo, Pedro Vergés, Roberto Cassá, Manuel del Cabral, Tony Raful, Soledad Álvarez, Tulio Manuel Cestero, Flérida de Nolasco, Manuel Rueda, Américo Lugo, Daniel Beltré López, Franklin Domínguez, entre muchos otros. Las obras abarcan disciplinas como literatura, historia, ensayo, poesía, crítica literaria, pensamiento social y político, antropología cultural y dramaturgia, reflejando la riqueza y diversidad del pensamiento dominicano.

Entre los autores destaca Juan Bosch, figura literaria y política de gran trascendencia, cuyo pensamiento ha influido a generaciones en toda América Latina y quien fue presidente de la República Dominicana en 1963. Bosch representa una figura de gran importancia en Jamaica pues fue quien quien junto al primer ministro fundador de Jamaica, Sir Alexander Bustamante, estableció formalmente las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Jamaica, el 4 de diciembre de 1964.

La embajadora dominicana en Kingston, expresó en su discurso central: «Esto es más que una donación. Es un puente de conocimiento, un regalo de historia y un legado literario que inspirará a generaciones por venir”, Desde el inicio de su gestión en 2021, la diplomática de carrera afirmó, que se propuso como uno de sus objetivos prioritarios profundizar las relaciones de amistad y cooperación con la Universidad de las Indias Occidentales, siendo esta entrega una de las iniciativas que soñó concretar y que, con profundo orgullo y alegría, hoy se convierte en una realidad.

La abogada internacionalista, Angie Martínez, destacó asimismo que esta donación constituye una significativa contribución al acervo bibliográfico de una de las más prestigiosas universidades del Caribe, que hacemos con mucho orgullo dentro del marco de las actividades conmemorativas del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Jamaica.

El rector de la Universidad, profesor Densil A. Williams, al recibir la donación, expresó:

“En Jamaica decimos que cuando un amigo te regala libros, busca una amistad que perdure por los años. Hoy, al recibir estos 509 libros, queda clara la intención de la República Dominicana de profundizar la hermandad entre nuestros pueblos. Esta colección enriquecerá el conocimiento de nuestros estudiantes y nos acercará como región. Confiamos en que esta contribución literaria enriquecerá el entorno académico de la UWI Mona, apoyando la investigación, promoviendo el diálogo y abriendo puertas a una comprensión más profunda de la identidad dominicana y la interconexión caribeña».

Además de esta entrega histórica, la embajadora dominicana en Kingston resaltó que la colaboración con la UWI se proyecta a futuro con intercambios académicos, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas y el desarrollo de cátedras dominicanas y del Caribe.

Asimismo, dio la primicia de que hace unos meses propuso, mediante una carta formal elevada a las autoridades universitarias, la creación de una Plaza de los Héroes en el campus Mona, un espacio concebido para rendir homenaje a los padres fundadores, héroes nacionales y figuras emblemáticas de los países acreditados en Jamaica.

La propuesta hecha por la abogada internacionalista fue muy bien recibida por el rector y otros miembros del liderazgo académico. En calidad de país proponente, se sugirió que el busto del patricio dominicano, Juan Pablo Duarte, sea la primera figura en ser incorporada a este espacio. Su presencia marcaría el inicio de este nuevo sitio de tributo colectivo, abriendo el camino para que otras naciones del Caribe, América Latina y del mundo sumen también sus figuras históricas.

Una vez concretada esta iniciativa, la Universidad de las Indias Occidentales, campus mona Jamaica, rendirá homenaje a Duarte como figura continental, integrando su legado a un entorno universitario de alto prestigio y profundo valor simbólico para las futuras generaciones.

La presentación de los libros en el gran Salón del Consejo fue dispuesta en forma de columna vertebral humana, una idea concebida por el Encargado de Asuntos Culturales de la Embajada, Sr. Jancer Fermín, quien explicó: «El conocimiento es el eje estructural de toda sociedad. Así como la columna vertebral sostiene y conecta el cuerpo, los libros sostienen y conectan nuestras aspiraciones colectivas hacia un futuro más justo, libre e iluminado.”

La ceremonia concluyó con la firma por parte de la embajadora Angie Martínez en el Libro de Visitantes Distinguidos de la Biblioteca de la UWI, que también conserva las rúbricas de personalidades como Nelson Mandela y la Reina Isabel II.

Esta donación constituye un testimonio vivo de los valores compartidos de educación, diálogo y aprecio cultural que definen la relación actualmente existente entre la República Dominicana y Jamaica. Con esta entrega, la República Dominicana deja una huella intelectual y afectiva imborrable en una de las instituciones académicas más prestigiosas del Caribe y del mundo. Simbolizando tanto la celebración de seis décadas de amistad diplomática como el inicio de una nueva era de colaboración académica y cultural.