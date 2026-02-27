El nuevo radar meteorológico fortalece la vigilancia climática en República Dominicana

El radar meteorológico Doppler Banda C de doble polarización y estado sólido, en el Complejo Aeronáutico Dominicano, permite la modernización del sistema meteorológico nacional y el fortalecimiento de la seguridad operacional en el espacio aéreo dominicano

La instalación del nuevo radar meteorológico Doppler Banda C en el Complejo Aeronáutico Dominicano marca un salto en la capacidad de vigilancia y respuesta a emergencias climáticas en República Dominicana, pues permite completar la cobertura nacional ante fenómenos meteorológicos con tecnología avanzada, fortaleciendo tanto la seguridad operacional del espacio aéreo como la protección civil durante temporadas de ciclones y tormentas, de acuerdo a lo informado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Con la puesta en operación del radar meteorológico Doppler Banda C en este Complejo Aeronáutico Dominicano, con una inversión de 250 millones de pesos, se completa la triangulación de información de todo el territorio dominicano.

Para la aviación, su impacto es determinante en la seguridad operacional, ya que fortalece la toma de decisiones de pilotos y controladores aéreos, los procesos de despegue y aterrizaje, la anticipación de condiciones meteorológicas adversas, intensidad y distribución de la lluvia, además de la dirección y velocidad del viento.

Los directores del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología, Juan Manuel Méndez y Gloria Ceballos, respectivamente, valoraron lo beneficioso de este sistema de radares de predicción meteorológica, para tener un mejor control de información en ese sentido durante las temporadas ciclónicas y los eventos naturales que constantemente se registran en el país.