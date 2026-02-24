Más Contenido

    El fuerte enojo de Luis Abinader tras el nuevo apagón

    La falla se originó por el disparo del interruptor de la línea de 138 KB Jaina-Mosa Villaduarte, dejando entre el 65% y el 80% del sistema eléctrico fuera de servicio.

    El presidente Luis Abinader reaccionó con gran enojo, suspendiendo su participación en una reunión y convocando de inmediato a su gabinete de emergencia. Aunque se esperaba la reposición total para las 5 de la tarde, muchos sectores no tuvieron el servicio completamente restablecido hasta la medianoche.

    Es el segundo apagón de gran magnitud en tres meses, lo que genera preocupación y la necesidad de una revisión profunda del sistema eléctrico.

    Se especula sobre la obsolescencia de equipos, la necesidad de inversión en mejoras y la revisión de procedimientos debido al aumento de la demanda.

    A diferencia del apagón anterior, el metro pudo operar, aunque con limitaciones y retrasos.

