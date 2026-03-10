El COE mantiene 2 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 08 en alerta verde

En lo que resta de las horas matutinas, se pueden producir precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de vientos
El COE mantiene 02 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y 08 en alerta verde, debido a que la combinación de una vaguada en varios niveles de la troposfera con el viento moderado del este y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), mantendrán el ambiente muy favorable, para que en lo que resta de las horas matutinas,se produzcan precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de vientos.
En alerta amarilla están:
San Cristóbal
Santo Domingo
Distrito Nacional
Las provincias en alerta verde son:
Monseñor Nouel
Monte Plata
Samaná
María Trinidad Sánchez
San José de Ocoa
La Vega
Sánchez Ramírez
Duarte
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.