La costa atlántica desde la bahía de manzanillo hasta Cabo San Rafael, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medias embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales

El COE coloca 3 provincias en alerta roja y mantiene 5 amarilla y 4 en verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que el sistema frontal sobre el país se estará moviendo lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo las condiciones húmedas e inestables sobre la geografía nacional.

De igual forma, seguirán ocurriendo desde horas de la madrugada, aguaceros fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como, la zona fronteriza y la cordillera Central.

En alerta roja están:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

Las provincias en alerta amarilla son:

Santiago

Hermanas Mirabal

Monte Cristi

Samaná

La Vega

En alerta verde están:

Santiago Rodríguez

Valverde

Monseñor Nouel

Duarte

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

