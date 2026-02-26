Más Contenido

    El COE coloca 3 provincias en alerta roja

    Destacado
    1 minutos de lectura

    La costa atlántica desde la bahía de manzanillo hasta Cabo San Rafael, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medias embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales

    El COE coloca 3 provincias en alerta roja y mantiene 5 amarilla y 4 en verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que el sistema frontal sobre el país se estará moviendo lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo las condiciones húmedas e inestables sobre la geografía nacional.

    De igual forma, seguirán ocurriendo desde horas de la madrugada, aguaceros fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como, la zona fronteriza y la cordillera Central.

    En alerta roja están:

    Espaillat
    María Trinidad Sánchez
    Puerto Plata

    Las provincias en alerta amarilla son:

    Santiago
    Hermanas Mirabal
    Monte Cristi
    Samaná
    La Vega

    En alerta verde están:

    Santiago Rodríguez
    Valverde
    Monseñor Nouel
    Duarte

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    8181cbd90df5a1571a01396c2c96d8d0 l
    El COE coloca 3 provincias en alerta roja y mantiene 5 amarilla y 4 en verde, debido a que el informe del INDOMET

    Asimismo, en la costa atlántica desde la bahía de manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medias embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales. En la costa caribeña: sin restricción.

    La costa atlántica desde la bahía de manzanillo hasta Cabo San Rafael, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medias embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales

    El COE coloca 3 provincias en alerta roja y mantiene 5 amarilla y 4 en verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que el sistema frontal sobre el país se estará moviendo lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, manteniendo las condiciones húmedas e inestables sobre la geografía nacional.

    De igual forma, seguirán ocurriendo desde horas de la madrugada, aguaceros fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como, la zona fronteriza y la cordillera Central.

    En alerta roja están:

    Espaillat
    María Trinidad Sánchez
    Puerto Plata

    Las provincias en alerta amarilla son:

    Santiago
    Hermanas Mirabal
    Monte Cristi
    Samaná
    La Vega

    En alerta verde están:

    Santiago Rodríguez
    Valverde
    Monseñor Nouel
    Duarte

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    8181cbd90df5a1571a01396c2c96d8d0 l
    El COE coloca 3 provincias en alerta roja y mantiene 5 amarilla y 4 en verde, debido a que el informe del INDOMET

    Asimismo, en la costa atlántica desde la bahía de manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medias embarcaciones permanecer en puerto debido a viento y olas anormales. En la costa caribeña: sin restricción.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados