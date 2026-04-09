El caos que dejan las fuertes lluvias

El trágico impacto de las fuertes lluvias que afectaron al Gran Santo Domingo este 8 de abril de 2026

El paso de una vaguada por el país he genarado terribles estragos entre los que se destacan el reporte de hasta 400 mm de agua en un lapso de 3 a 3.5 horas, lo cual sobrepasó cualquier capacidad de diseño del drenaje pluvial actual.

Este es el tercer episodio de este tipo en los últimos 5 años, lo que sugiere una necesidad de cambiar el enfoque hacia una planificación urbana más resiliente ante el cambio climático.

Y es que el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y áreas como Herrera y La Pradera sufrieron daños críticos debido a la saturación de suelos y la infraestructura deficiente.

Lamentablemente, se registraron dos fallecimientos y cientos de vehículos dañados, además de miles de familias afectadas y viviendas desplazadas.

El presidente Luis Abinader encabezó las labores de emergencia junto al COE y la alcaldesa del Distrito Nacional, activando planes de asistencia social.