EE.UU. celebró la liberación de 143 presos políticos en Venezuela pero pidió más excarcelaciones

Washington reconoció como un avance en materia de derechos humanos, la liberación de 143 presos políticos en Venezuela aunque insistió en que aún quedan centenares de detenidos por motivos políticos que deben ser liberados para garantizar un proceso democrático creíble.

El gobierno de Estados Unidos celebró la liberación de 143 presos políticos en Venezuela, un hecho que calificó como un paso positivo hacia la reconciliación nacional. Sin embargo, la administración estadounidense subrayó que la medida es insuficiente y pidió la excarcelación de todos los detenidos por razones políticas.

Voceros del Departamento de Estado señalaron que la liberación es resultado de presiones internacionales y de los acuerdos alcanzados en las negociaciones entre Caracas y la oposición, pero advirtieron que la comunidad internacional seguirá vigilante.

La Casa Blanca reiteró que la liberación de los presos políticos es un requisito fundamental para avanzar en la normalización de relaciones y en la credibilidad de cualquier proceso electoral en Venezuela.