Para la tarde, estas precipitaciones estarán acompañadas de posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento

Durante las horas matutinas, se generarán lluvias pasajeras (chubascos) de débiles a moderados y ocasionales ráfagas de viento, en localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, entre otras provincias aledañas, producto del acercamiento de un sistema frontal más viento rachado del noreste, que arrastrará campos nubosos asociados al mismo frente.

Para la tarde, estas precipitaciones estarán acompañadas de posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, sobre Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, entre otras localidades aleñadas.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante la tarde, siendo agradables en la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

Distrito Nacional: incrementos nubosos con chubascos locales y ráfagas de viento. Posibles tronadas para la tarde.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con chubascos locales y ráfagas de viento. Posibles tronadas para la tarde.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con chubascos locales y ráfagas de viento. Posibles tronadas para la tarde.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con chubascos locales y ráfagas de viento. Posibles tronadas para la tarde.

Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.