Dr. Fadul: ¿Tratamiento o experimento con niños?

El Dr. Fadul ha generado controversia por afirmar que puede «curar» el autismo, prometiendo resultados rápidos y sin diagnósticos individualizados.

Denuncia el miedo y el acoso que sufren las personas que se atreven a criticar el tratamiento del Dr. Fadul para el autismo.

Nuria Piera y otros testimonios han recibido insultos y amenazas por expresar sus dudas o por afirmar que el tratamiento no les funcionó. La situación es tan grave que algunas familias y directores de centros con niños autistas prefieren no hablar públicamente por temor a represalias y a que sus hijos empeoren.

La presentadora utilizó un modelo de lenguaje (GPT) para analizar las declaraciones del Dr. Fadul, y el modelo determinó que sus explicaciones sobre el tratamiento y sus efectos son «científicamente falsas» y «sin sentido clínico».