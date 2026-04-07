Dr. Cruz Jiminián en la TeleRealidad del Show de Raymond y Miguel

Durante el sketch, el equipo de producción simula los segmentos característicos del programa original, manteniendo un tono satírico y dinámico.

Una parodia humorística de los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes recrean el popular programa dominicano La TeleRealidad (originalmente de Iván Ruiz).

Durante el sketch, el equipo de producción simula los segmentos característicos del programa original, manteniendo un tono satírico y dinámico.

El presentador comienza exigiendo que se le muestren las denuncias, enfatizando que el programa es en vivo y mencionando temas como el anfiteatro de Samaná y el apoyo a los «pequeños grandes gigantes».

El personaje de Richard presenta un trabalengua cargado de humor y picardía sobre una situación de pareja y chismes vecinales.

Se realiza una llamada telefónica al «Ángel del pueblo», quien narra de forma cómica y exagerada su experiencia personal con el COVID-19, mezclando anécdotas sobre su trabajo en la clínica con interrupciones del presentador.

El programa lleva a cabo una encuesta para decidir qué lugar del país debería desarrollarse primero: Bahía de las Águilas o Jamey.

El sketch concluye celebrando el éxito del rating del programa y bromeando sobre el costo de un servicio de pollo.