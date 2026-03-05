Donald Trump para Cumbre Escudo de Las Américas no invitó a la izquierda

Al parecer la cumbre es como un esfuerzo de Estados Unidos para recuperar su influencia política y comercial en América

La próxima Cumbre Escudo de las Américas, organizada por la administración de Donald Trump en Mar-a-Lago, tiene como objetivo reunir a presidentes y líderes que han mostrado alineación ideológica con Trump o que han apoyado sus decisiones.

Por eso fueron excluidos de presidentes de izquierda como los de México, Nicaragua, Cuba, y Brasil, lo que genera un debate sobre la orientación política del evento.

Al parecer la cumbre es como un esfuerzo de Estados Unidos para recuperar su influencia política y comercial en América, especialmente ante la creciente presencia de China en la región. Existe preocupación por la inversión china en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.