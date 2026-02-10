Dominicanos en Estados Unidos celebran la 8.ª edición de Dominicans on the Hill

Celebrada cada año durante el Mes de la Herencia Dominicana, la conferencia destaca el creciente compromiso cívico de los dominicanos-americanos dentro de las comunidades de la diáspora a lo largo de los EE.UU.

El miércoles 11 de febrero de 2026, se celebrará de manera presencial la octava edición anual de Dominicans on the Hill en el Capitolio de los Estados Unidos y en Capital Turnaround, en Washington, D.C.

Celebrada cada año durante el Mes de la Herencia Dominicana, la conferencia destaca el creciente compromiso cívico de los dominicanos-americanos dentro de las comunidades de la diáspora a lo largo de los Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, Dominicans on the Hill se ha consolidado como un encuentro emblemático que reúne a cientos de líderes comunitarios, profesionales, estudiantes, funcionarios electos de ascendencia dominicana y organizaciones de todo el país. Más allá de celebrar los logros de la comunidad, esta iniciativa fortalece la participación política y social de los dominicanos-americanos en los Estados Unidos.

Ocho años de convocatoria y liderazgo

Fundado por el congresista estadounidense Adriano Espaillat, Dominicans on the Hill es una convención nacional que celebra los logros y contribuciones de los dominicanos-americanos, al tiempo que fomenta un diálogo significativo entre líderes comunitarios, legisladores, profesionales y estudiantes a nivel nacional.

El tema de la conferencia 2026, “Impulsando políticas públicas y oportunidades en el área de la salud”, busca identificar y promover prioridades clave de política pública y rutas estratégicas que fortalezcan la equidad en salud, la innovación y el liderazgo dentro y más allá de la comunidad dominicano-americana.

El programa contará con destacados ponentes de Google, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carna Health, así como de importantes instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro de los Estados Unidos, entre ellas Montefiore, SOMOS Community Care, MetroPlusHealth, Planned Parenthood, HealthFirst y Arium Health. Desde la República Dominicana participarán instituciones como el Consejo Nacional de Competitividad, DIGEMAPS y AMCHAMDR.

Las discusiones que surjan de este encuentro contribuirán a dar forma a la Agenda Nacional de los Dominicanos en los Estados Unidos.

Como parte del esfuerzo por transformar el evento en una organización nacional sin fines de lucro, este año el Comité Organizador transiciona de la oficina del congresista Espaillat a un equipo interdisciplinario de profesionales dominicano-americanos de todo el país. Este equipo ha diseñado una agenda de discusión que aborda temas críticos, que incluyen el acceso a servicios de salud, la salud reproductiva, el envejecimiento con dignidad, el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de salud y la importancia hemisférica de las cadenas de suministro biomédicas como un vínculo estratégico entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

Al igual que en años anteriores en Washington, D.C., el programa se complementa con celebraciones culturales, incluyendo diálogos liderados por influencers cuyas voces influyen en la opinión pública y comunitaria. El cierre del evento contará con José Alberto “El Canario”, Adalgisa Pantaleón, Manny Pérez, Lumy Lizardo y Jandy Ventura.