DOMICEM y el Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque inauguran parque comunitario en el barrio La Altagracia

DOMICEM hizo un llamado a la comunidad a cuidar y preservar este nuevo espacio, resaltando que su mantenimiento y buen uso representan un compromiso compartido

En el marco de su compromiso con el desarrollo comunitario y la responsabilidad social corporativa, DOMICEM, en alianza con el Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque, inauguró oficialmente el remozamiento del Parque del barrio La Altagracia, un espacio concebido para el disfrute familiar y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

Durante el acto inaugural, el señor Adriano Brunetti, en representación de DOMICEM, destacó que este proyecto es el resultado del diálogo constante, la escucha activa y el compromiso asumido con la comunidad a través del acuerdo establecido con el Ayuntamiento. “Más que un remozamiento, este parque ha sido construido desde cero, entregando a la comunidad un espacio completamente nuevo, seguro y pensado para todos”, expresó.

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir al bienestar de la comunidad, promoviendo espacios de encuentro que fortalezcan los lazos sociales y mejoren la calidad de vida de las familias. Esta iniciativa se enmarca dentro de los más de 20 años de compromiso social de DOMICEM, impulsando el desarrollo local y generando un impacto positivo en las actuales y futuras generaciones.

DOMICEM agradeció de manera especial al Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque, representado por su alcalde, Sr. Miguel Valera; el cuerpo de regidores; al Consorcio Ecoterra, quienes tuvieron a su cargo la construcción del parque; así como a los colaboradores de DOMICEM que hicieron posible la ejecución del proyecto, quienes trabajaron de manera constante durante varios meses.

photo 2026 01 30 13 56 34.jpg

Este acto de inauguración coincide además con una nueva etapa para la empresa, marcada por la renovación de la imagen corporativa de DOMICEM, reflejada en la actualización de su logo institucional. Este cambio simboliza la evolución de la empresa, su visión de futuro y el fortalecimiento de su identidad, alineada con valores de modernidad, sostenibilidad, cercanía y compromiso con las comunidades donde opera.

Finalmente, DOMICEM hizo un llamado a la comunidad a cuidar y preservar este nuevo espacio, resaltando que su mantenimiento y buen uso representan un compromiso compartido. “Esta inauguración no es un cierre, sino el inicio de un nuevo comienzo”, concluyó Brunetti.