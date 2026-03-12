DIGEIG respalda destitución del rector de la ITLA: ¿Qué pasará con el FEDA?

El reportaje exige que la Dirección de Ética inicie una investigación sobre este caso de inmediato

La Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora de la DIGEIG, respalda la destitución de Rafael Féliz, exrector del ITLA, por el presidente Luis Abinader. Féliz había sido denunciado por presuntamente cobrar cuotas de salarios a los empleados para financiar su movimiento político «Jóvenes por el Cambio».

La DIGEIG también recomienda extender las sanciones a Winston Paulino, director de gabinete del ITLA, quien fue identificado como una figura clave en la implementación de estas prácticas ilegales y poco éticas.