Descubre qué es la Microbiota y su impacto en tu bienestar físico y emocional

La Dra. Thamy Beltré, neurogastroenteróloga, quien explica la importancia de la microbiota intestinal para el bienestar físico y emocional
Aquí un resumen de los puntos clave:
- ¿Qué es la microbiota?
- Anteriormente conocida como flora intestinal, la microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que, en cantidades adecuadas, confieren beneficios al ser humano. El término «microbiota» se ajusta mejor porque se refiere a microbios y microorganismos, no a vegetación.
- Funciones de la microbiota
- La microbiota mantiene el sistema en homeostasis (equilibrio) y eubiosis (estado de salud).
- Colabora con la síntesis de sustancias y ayuda a la digestión.
- Se encuentra principalmente en el tracto gastrointestinal, pero también en la boca, piel y tracto genitourinario.
- Favorece la digestión, la absorción de alimentos y un tránsito intestinal adecuado.
- Produce neurotransmisores como la serotonina, que influye en las emociones, la tranquilidad y el sueño.
- Se está investigando su relación con la obesidad y la regulación del colesterol.
- El 70% al 80% de las defensas del cuerpo se entrenan en el organismo, por lo que una microbiota saludable es crucial para el sistema inmunológico.
- Desequilibrio de la microbiota y sus causas
- La microbiota se mantiene equilibrada mediante una barrera de moco, el sistema inmune y la eliminación de bacterias dañinas.
- Un desequilibrio puede manifestarse con cambios de comportamiento, fatiga, irritabilidad, aumento de peso y pérdida de placer.
- Existe una relación directa entre el eje cerebro-intestino, donde lo que ocurre en el intestino influye en el cerebro.
- Causas del desequilibrio:
- Alimentación no balanceada: Dietas ultraprocesadas, poca fibra y poca agua.
- Enfermedades: Inflamatorias intestinales, neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson) y diabetes.
- Uso indiscriminado de antibióticos: Dañan la microbiota arrastrando microorganismos beneficiosos, lo que dificulta su repoblación y puede causar diarrea post-antibióticos.
- Consumo crónico de alcohol: El alcohol tiene un efecto tóxico directo, inflama el tracto gastrointestinal y arrastra microorganismos beneficiosos.
- Desparasitación indiscriminada: No está indicada si no hay justificación médica, ya que arrastra microorganismos buenos, afectando el sistema inmune, especialmente en niños.
- Estrés y sedentarismo: Contribuyen al sobrecrecimiento bacteriano (SIBO) y otros problemas intestinales.
- Cómo mantener una microbiota saludable
- Alimentación balanceada: Incluir alimentos fermentables como yogur natural (sin azúcar ni aditivos), chucrut y kéfir. Alimentos ricos en polifenoles como frutos secos, arándanos, fresas, remolacha, zanahoria y espinacas.
- Hábitos saludables: Actividad física, buena hidratación y un sueño adecuado.