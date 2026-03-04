Deligne Ascención «Las Cuentas de Abinader»

Más Contenido

    Deligne Ascensión, Ministro de Estado y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el programa AeroMundo conversa de la gestión del presidente Luis Abinader y los logros de su gobierno.

    Ascensión califica el discurso del presidente Abinader como una «crónica de realizaciones», destacando los avances en desarrollo nacional e institucionalidad durante sus seis años de gobierno.

    Se resalta el crecimiento económico del país, el control de la inflación y la estabilidad monetaria y cambiaria, a pesar de los desafíos internacionales. Se menciona que el crecimiento en enero de 2026 fue uno de los más altos, con un 3.6% cercano al 4%.

    Y hace hincapié en las 2400 obras terminadas, incluyendo importantes proyectos de conectividad como la circunvalación de Baní, el paso a desnivel de Pintura, la extensión del metro a Los Alcarrizos y el corredor de la Avenida Independencia. También se menciona el acueducto Barrera de Salinidad, que dotará de agua a Santo Domingo y Monte Plata.

