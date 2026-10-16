David Collado realiza road show en Houston para atraer turistas

El ministro de Turismo, David Collado, encabeza un exitoso road show en Houston, Texas, para fortalecer la promoción de la República Dominicana

La estrategia de promoción internacional de la República Dominicana no se detiene. En su firme propósito de continuar batiendo récords de llegada de vacacionistas, el ministro de Turismo, David Collado, encabeza una nueva jornada de road show turístico, esta vez desde la vibrante ciudad de Houston, Texas, con el objetivo estratégico de atraer un mayor flujo de visitantes hacia los diversos polos del país.

Este tipo de misiones comerciales directas se han convertido en el sello distintivo de la actual gestión turística, consolidando alianzas clave con agencias de viajes, turoperadores y aerolíneas internacionales.

Fortaleciendo los lazos con el mercado estadounidense

Estados Unidos se mantiene como el mercado emisor de turistas más importante para la República Dominicana, por lo que intensificar la presencia en ciudades clave como Houston representa una movida táctica de alto valor:

Encuentros estratégicos con la industria: El ministro Collado y su equipo sostienen reuniones de trabajo con cientos de agentes de viajes y profesionales del sector turístico texano, presentándoles las novedades, la seguridad y la amplia diversificación de la oferta hotelera dominicana.

El ministro Collado y su equipo sostienen reuniones de trabajo con cientos de agentes de viajes y profesionales del sector turístico texano, presentándoles las novedades, la seguridad y la amplia diversificación de la oferta hotelera dominicana. Conectividad aérea en la mira: Los encuentros buscan además ampliar las rutas de vuelos directos desde Texas y el sur de Estados Unidos hacia los aeropuertos del país, facilitando el acceso de los viajeros.

Los encuentros buscan además ampliar las rutas de vuelos directos desde Texas y el sur de Estados Unidos hacia los aeropuertos del país, facilitando el acceso de los viajeros. Confianza y liderazgo: Durante las presentaciones se destacan las cifras históricas alcanzadas por el sector, respaldadas por un trabajo mancomunado entre el sector público y privado que genera confianza en los inversionistas extranjeros.

«Acercarnos directamente a los principales socios comerciales en Estados Unidos nos permite mostrar de primera mano por qué la República Dominicana sigue siendo el destino favorito en el Caribe,» destacó el ministro durante el evento.

Con estas acciones constantes en el exterior, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de mantener el crecimiento sostenido de la industria, asegurando que el dinamismo del sector continúe traduciéndose en empleos y bienestar para la economía dominicana.