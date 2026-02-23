Contundente entrevista con Yoel Santos en Hoy Mismo

Los temas principales de la entrevista incluyeron la reforma de la ley minera, la expansión de la mina Barrick Gold, y el futuro energético del país, incluyendo el proyecto de interconexión con Puerto Rico y la posibilidad de energía nuclear
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, fue entrevistado en el programa «Hoy Mismo» para discutir temas de actualidad en la República Dominicana. Los temas principales de la entrevista incluyeron la reforma de la ley minera, la expansión de la mina Barrick Gold, y el futuro energético del país, incluyendo el proyecto de interconexión con Puerto Rico y la posibilidad de energía nuclear.
Los puntos clave de la entrevista son:
- Reforma de la Ley Minera:
- La ley minera actual data de 1971 y necesita ser modernizada.
- Se busca fortalecer la permisología, los mecanismos de apoyo a las comunidades mineras, y la relación entre la minería y el medio ambiente.
- También se busca incluir avances tecnológicos y aspectos como las tierras raras.
- Existe un 70% de consenso para la aprobación de la nueva ley.
- Ingresos Fiscales de la Minería y Barrick Gold:
- La minería representa casi el 2% del PIB y generó 45,000 millones de pesos en ingresos fiscales el año pasado.
- Barrick Gold contribuyó con 40,000 millones de pesos, impulsado por el alto precio del oro.
- El ministro enfatizó que el contrato actual ya prevé cláusulas para incrementar ingresos a precios altos.