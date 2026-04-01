Con la misión Artemis II la humanidad ha vuelto a despegar hacia la Luna

El despegue se produjo tras superar un breve inconveniente de último minuto con el Sistema de Terminación de Vuelo (FTS), logrando el encendido de motores dentro de su ventana de oportunidad

¡Es oficial! La humanidad ha vuelto a despegar hacia la Luna. La misión Artemis II de la NASA se lanzó con éxito este miércoles 1 de abril de 2026 a las 6:35 p.m. EDT (22:35 GMT) desde la histórica Plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Aquí tienes los puntos clave para tu nota sobre este hito histórico:

Detalles del Lanzamiento

Fecha y Hora: El despegue se produjo tras superar un breve inconveniente de último minuto con el Sistema de Terminación de Vuelo (FTS), logrando el encendido de motores dentro de su ventana de oportunidad.

El despegue se produjo tras superar un breve inconveniente de último minuto con el Sistema de Terminación de Vuelo (FTS), logrando el encendido de motores dentro de su ventana de oportunidad. Vehículo: La cápsula Orion fue impulsada por el cohete SLS (Space Launch System), el más potente jamás construido por la agencia.

La cápsula fue impulsada por el cohete (Space Launch System), el más potente jamás construido por la agencia. Misión: Se trata de un viaje de 10 días en una trayectoria de «retorno libre» que llevará a la tripulación alrededor de la cara oculta de la Luna y de vuelta a la Tierra.

La Tripulación Histórica

Por primera vez en más de 50 años, seres humanos viajan a la órbita lunar. El equipo está compuesto por:

Reid Wiseman (Comandante): Líder de la misión y veterano de la Estación Espacial Internacional. Victor Glover (Piloto): Se convierte en la primera persona negra en viajar a la Luna. Christina Koch (Especialista de misión): La primera mujer en una misión lunar. Jeremy Hansen (Especialista de misión): El primer canadiense (CSA) en alcanzar el espacio profundo.

Importancia Estratégica

Este vuelo es la prueba final antes de la misión Artemis III, la cual tiene como objetivo llevar nuevamente a humanos a la superficie lunar. Durante estos 10 días, los astronautas probarán los sistemas de soporte vital de la nave Orion para asegurar que todo esté listo para el próximo gran paso: el regreso a la superficie lunar.