Compañía planea puerto de lanzamiento de cohetes espaciales en República Dominicana

Se espera un impacto significativo en la economía dominicana y en el turismo, comparando el potencial con el Cabo Cañaveral en Florida

El anuncio de una compañía interesada en construir un puerto de lanzamiento de cohetes espaciales en la República Dominicana por su ubicación geográfica estratégica, específicamente la zona de Pedernales.

Se estima una inversión inicial de entre 400 y 600 millones de dólares y la generación de 3,000 empleos directos.

La necesidad de establecer un nuevo marco regulatorio en República Dominicana para este tipo de operaciones, similar a las regulaciones existentes en Estados Unidos.

La compañía ha garantizado que el primer cohete será lanzado antes de mayo de 2028 desde Oviedo, Pedernales.

Se espera un impacto significativo en la economía dominicana y en el turismo, comparando el potencial con el Cabo Cañaveral en Florida.