    COE descontinua el nivel de alerta verde para 04 provincias

    Se prevé que algunos remanentes nubosos asociados a un sistema frontal en disipación al sureste de la isla

    El COE descontinua el nivel de alerta verde para 04 provincias, debido a que el informe del INDOMET”, establece que el domingo, se espera escasa ocurrencia de lluvias en gran parte del país, debido a la presencia de una masa de aire de reducida humedad.

    Sin embargo, se prevé que algunos remanentes nubosos asociados a un sistema frontal en disipación al sureste de la isla, junto a los efectos del viento moderado del norte y la orografía local, que inducirán incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas y
    ráfagas de viento.

    Las provincias que ya no están en alerta verde son:

    Espaillat
    María Trinidad Sánchez
    Samaná
    Hago Mayor

