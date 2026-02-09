Se prevé que algunos remanentes nubosos asociados a un sistema frontal en disipación al sureste de la isla

El COE descontinua el nivel de alerta verde para 04 provincias, debido a que el informe del INDOMET”, establece que el domingo, se espera escasa ocurrencia de lluvias en gran parte del país, debido a la presencia de una masa de aire de reducida humedad.

Sin embargo, se prevé que algunos remanentes nubosos asociados a un sistema frontal en disipación al sureste de la isla, junto a los efectos del viento moderado del norte y la orografía local, que inducirán incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas y

ráfagas de viento.

Las provincias que ya no están en alerta verde son:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Samaná

Hago Mayor