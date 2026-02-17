«Cascada de Orquídeas 2026»: El Jardín Botánico Nacional se viste de gala para su 53.ª Exposición Anual

La Exposición Anual de Orquídeas se ha consolidado como una tradición que celebra la biodiversidad y la dedicación de los cultivadores dominicanos

Prepárate para dejarte envolver por la fragancia y la elegancia de una de las flores más exóticas del mundo. El Jardín Botánico Nacional ha anunciado oficialmente su evento más esperado: la LIII Exposición Anual de Orquídea, que este año llega bajo el sugerente concepto “Cascada de Orquídeas 2026”.

Este evento no es solo una exhibición visual; es una competencia de alto nivel que incluye el XLIII Concurso Nacional y el VI Concurso de la American Orchid Society (AOS), lo que garantiza la presencia de ejemplares de una calidad excepcional, evaluados por jueces internacionales.

¿Qué esperar de esta edición?

La exposición promete ser una experiencia inmersiva. El tema de este año, «Cascada de Orquídeas», busca recrear la fluidez y el movimiento de la naturaleza, utilizando miles de ejemplares para crear estructuras visuales impactantes.

Competencia de Élite: Podrás ver de cerca los ejemplares ganadores, premiados por su color, forma y rareza.

Venta y Asesoría: Para los que quieren llevar un pedacito de esta magia a casa, habrá stands de venta y expertos dispuestos a dar consejos sobre el cuidado de estas plantas.

Entorno Natural: El Jardín Botánico ofrece el marco perfecto para disfrutar de un paseo familiar rodeado de aire puro.

Si eres fotógrafo, coleccionista o simplemente buscas un plan diferente para el fin de semana, aquí tienes la información clave:

📅 Fecha: Del 5 al 8 de marzo de 2026.

🕘 Horario: De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

📍 Lugar: Jardín Botánico Nacional (Dr. Rafael M. Moscoso).

La Exposición Anual de Orquídeas se ha consolidado como una tradición que celebra la biodiversidad y la dedicación de los cultivadores dominicanos. Más allá de ser un deleite para la vista, “Cascada de Orquídeas 2026” es un recordatorio de la importancia de conservar nuestra flora y de la paciencia que requiere cultivar algo tan perfecto como una orquídea.

No importa si eres un experto en botánica o alguien que apenas empieza a cuidar su primera planta; esta exposición es el lugar ideal para inspirarse, aprender y, sobre todo, dejarse sorprender por la magia de la naturaleza en su estado más refinado. ¡No olvides tu cámara, porque cada rincón será una obra de arte!