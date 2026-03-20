Carolina supervisa avances en cancha de fútbol y skate park del Malecón Deportivo

El Malecón Deportivo incluye canchas de baloncesto, pádel y voleibol, ampliando espacios recreativos bajo el Plan Integrado de Santo Domingo.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.- Carolina Mejía recorrió los avances del Malecón Deportivo, resaltando los adelantos en la construcción de la cancha de fútbol y del skate park, como parte de la recuperación de espacios que ha transformado el litoral capitaleño.

«La verdad es que esto es un sueño”, reiteró la alcaldesa del Distrito Nacional, al destacar la belleza de estas instalaciones teniendo de fondo el mar Caribe, con la cual se marca un hito en la modernización del malecón.

La ejecutiva municipal ponderó el fiel cumplimiento al cronograma establecido para la entrega de estas obras, parte de las cuales serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a partir del 24 de julio.

Avances del Malecón Deportivo

Durante el recorrido, el presidente de Asociación de Fútbol de Distrito Nacional, Jorge Domínguez Michelén, admiró la cancha y adelantó que a partir de abril estarán utilizando las instalaciones para una competición infantil.

Actualmente, la cancha de fútbol se encuentra en fase de terminación, restando la finalización de la grada y algunos pequeños detalles. Mientras que el skate park, que será escenario de la competición en la categoría Street de los Juegos Centroamericanos, registra un avance que ronda el 85 por ciento.

Junto a Carolina estuvieron durante el recorrido la directora de Innovación y Proyectos Especiales, Yolanda de la Rosa; el director de Infraestructura Urbana, ingeniero Alonzo Rosario Chalas; así como contratistas y colaboradores.

Instalaciones y Proyectos Adicionales

El Malecón Deportivo cuenta, además, con canchas de baloncesto, pádel y voleibol, así como con una ampliación del parqueo existente, los caminos internos, la pérgola, gradas, módulo para la Policía Municipal y varios locales comerciales.

El Malecón Deportivo, conjuntamente con el Paseo 30 de Mayo, forma parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), una estrategia sin precedentes, bajo el impulso del presidente Luis Abinader y Carolina, la cual se basa en los ejes de desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad, para transformar a la capital con una gestión coordinada bajo una clara visión de futuro.