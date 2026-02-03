Carnaval Vegano: Una fiesta familiar llena de magia y rica tradición cultural

Más Contenido

    Es una fiesta familiar que se hereda de padres a hijos y que mantiene vivas costumbres y símbolos locales

    Una delegación del Carnaval Vegano, encabezada por la alcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, y el presidente de la Unión Carnavalesca Vegana, Martín Duquela, presentó detalles sobre la organización y el significado cultural del evento.

    El carnaval fue descrito como una expresión identitaria que une a la comunidad vegana y a la población de La Vega.

