25.7 C
Santo Domingo
sábado 09 agosto 2025

Carlos Batista festeja que el metro tendrá 6 vagones

Destacado
Última actualización:

El comunicador y presentador Carlos Batista expresó su entusiasmo por la incorporación de trenes de 6 vagones al sistema del Metro de Santo Domingo, una medida que busca aliviar la congestión y mejorar la experiencia de los usuarios.

En su programa Con Los Famosos, Batista comentó que los medios han exagerado las filas del metro, y que la llegada de los nuevos trenes representa un avance significativo para el país.

La medida ha sido bien recibida por usuarios y expertos en movilidad urbana, quienes ven en esta expansión una respuesta concreta a la creciente demanda del transporte público en la capital.

