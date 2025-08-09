Carlos Batista festeja que el metro tendrá 6 vagones

El comunicador y presentador Carlos Batista expresó su entusiasmo por la incorporación de trenes de 6 vagones al sistema del Metro de Santo Domingo, una medida que busca aliviar la congestión y mejorar la experiencia de los usuarios.

En su programa Con Los Famosos, Batista comentó que los medios han exagerado las filas del metro, y que la llegada de los nuevos trenes representa un avance significativo para el país.

La medida ha sido bien recibida por usuarios y expertos en movilidad urbana, quienes ven en esta expansión una respuesta concreta a la creciente demanda del transporte público en la capital.