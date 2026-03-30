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    Carlos Adames sorprende al revelar la curiosa forma en la que vive con su esposa 

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    Adames revela aspectos curiosos sobre cómo maneja su vida personal durante los entrenamientos. Menciona la necesidad de una abstinencia total durante los tres meses de preparación para las peleas.

    El boxeador dominicano Carlos Adames, apodado el «Caballo Bronco», campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo revela que actualmente vive en Las Vegas, Nevada, mientras su esposa e hijos residen en la República Dominicana

    Adames revela aspectos curiosos sobre cómo maneja su vida personal durante los entrenamientos. Menciona la necesidad de una abstinencia total durante los tres meses de preparación para las peleas.

    El boxeador expresa su confianza en una futura pelea contra Saúl «Canelo» Álvarez, asegurando que sería un desafío manejable.

    Adames revela aspectos curiosos sobre cómo maneja su vida personal durante los entrenamientos. Menciona la necesidad de una abstinencia total durante los tres meses de preparación para las peleas.

    El boxeador dominicano Carlos Adames, apodado el «Caballo Bronco», campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo revela que actualmente vive en Las Vegas, Nevada, mientras su esposa e hijos residen en la República Dominicana

    Adames revela aspectos curiosos sobre cómo maneja su vida personal durante los entrenamientos. Menciona la necesidad de una abstinencia total durante los tres meses de preparación para las peleas.

    El boxeador expresa su confianza en una futura pelea contra Saúl «Canelo» Álvarez, asegurando que sería un desafío manejable.

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