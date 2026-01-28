Caos en el Tráfico «Asignatura que el gobierno de Abinader no ha logrado resolver»

Se señala que los motoristas violan constantemente las leyes de tránsito sin consecuencias

Los presentadores de «Hoy Mismo» discuten el caos del tráfico, especialmente el desorden causado por los motoristas cómo este problema, aunque recurrente, ha empeorado bajo la actual administración del presidente Abinader.

Se señala que los motoristas violan constantemente las leyes de tránsito sin consecuencias, ignorando semáforos, direcciones y aceras. Se argumenta que muchos actúan como delincuentes al violar la ley de tránsito.

El problema del tránsito de motores nunca ha estado peor y que este deterioro se ha producido en la gestión actual. Se sugiere que el presidente Abinader debería experimentar el tráfico directamente para entender la magnitud del problema.