    Cancelaciones de vuelos a República Dominicana por Tormenta Invernal en EE.UU.

    El tráfico aéreo podría no recuperarse hasta finales de semana o incluso más.

    Las cancelaciones de vuelos desde y hacia la República Dominicana debido a una tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos.

    Se reportó hasta dos y tres pies de nieve en ciudades como Nueva YorkNewark y Providence. Las autoridades piden a la gente no salir si no es necesario para facilitar las labores de limpieza de nieve. El tráfico aéreo podría no recuperarse hasta finales de semana o incluso más.

    • Vuelos cancelados:
      • Desde el Aeropuerto de Las Américas (Santo Domingo): 15 vuelos cancelados programados para hoy, sumándose a los 7 del domingo y los 22 del lunes.
      • Desde Punta Cana: 11 cancelaciones.
      • Desde Puerto Plata: 5 cancelaciones.
      • Desde el Aeropuerto Internacional del Cibao: 20 cancelaciones ayer.

    Se aconseja a los viajeros revisar con su aerolínea ya que es probable que los itinerarios normales no se restablezcan hasta dentro de varias semanas.

