Cancelaciones de vuelos a República Dominicana por Tormenta Invernal en EE.UU.

El tráfico aéreo podría no recuperarse hasta finales de semana o incluso más.

Las cancelaciones de vuelos desde y hacia la República Dominicana debido a una tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos.

Se reportó hasta dos y tres pies de nieve en ciudades como Nueva York, Newark y Providence. Las autoridades piden a la gente no salir si no es necesario para facilitar las labores de limpieza de nieve. El tráfico aéreo podría no recuperarse hasta finales de semana o incluso más.

Vuelos cancelados: Desde el Aeropuerto de Las Américas (Santo Domingo): 15 vuelos cancelados programados para hoy, sumándose a los 7 del domingo y los 22 del lunes . Desde Punta Cana: 11 cancelaciones . Desde Puerto Plata: 5 cancelaciones . Desde el Aeropuerto Internacional del Cibao: 20 cancelaciones ayer.



Se aconseja a los viajeros revisar con su aerolínea ya que es probable que los itinerarios normales no se restablezcan hasta dentro de varias semanas.