Calentamiento global se acelera: límite de 1.5 °C en 2029

Un nuevo estudio científico advierte que el calentamiento global se acelera y estima que el planeta alcanzará el límite crítico de 1.5 °C hacia el año 2029.

El ritmo del cambio climático continúa intensificándose a nivel planetario. Un nuevo estudio científico internacional advierte que el calentamiento global se está acelerando a una velocidad superior a la prevista en décadas anteriores, estimando que la temperatura media de la Tierra alcanzará de manera sostenida el umbral crítico de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales alrededor del año 2029.

La investigación, que analiza los registros térmicos recientes, el desequilibrio energético del planeta y la persistencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, subraya que la ventana de oportunidad para contener el aumento de la temperatura dentro de los márgenes más seguros del Acuerdo de París se estrecha rápidamente.

Factores que impulsan la aceleración térmica

De acuerdo con los especialistas responsables del análisis, la tendencia ascendente responde a una combinación de presiones humanas y dinámicas atmosféricas:

Acumulación récord de gases de efecto invernadero: Las concentraciones de dióxido de carbono ($CO_2$), metano y óxido nitroso en la atmósfera mantienen niveles históricos, atrapando mayor cantidad de radiación solar.

Las concentraciones de dióxido de carbono ($CO_2$), metano y óxido nitroso en la atmósfera mantienen niveles históricos, atrapando mayor cantidad de radiación solar. Calentamiento acelerado de los océanos: Los mares, que absorben más del 90 % del exceso de calor generado por la actividad humana, registran temperaturas superficiales sin precedentes, lo que reduce su capacidad de amortiguación térmica.

Los mares, que absorben más del 90 % del exceso de calor generado por la actividad humana, registran temperaturas superficiales sin precedentes, lo que reduce su capacidad de amortiguación térmica. Reducción de aerosoles reflectantes: Disminuciones en ciertas emisiones contaminantes del transporte marítimo e industrial, aunque beneficiosas para la calidad del aire, han dejado al descubierto el impacto real de los gases invernadero al permitir que llegue más radiación solar a la superficie terrestre.

Impacto directo en el Caribe y República Dominicana

Impacto directo en el Caribe y República Dominicana

Superar el umbral de 1.5 °C representa un escenario de alta vulnerabilidad para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), incluyendo a la República Dominicana:

Fenómenos meteorológicos más extremos: Mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, sequías prolongadas que afectan la producción agropecuaria y huracanes con procesos de intensificación rápida.

Mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, sequías prolongadas que afectan la producción agropecuaria y huracanes con procesos de intensificación rápida. Aumento del nivel del mar y erosión costera: Amenaza directa sobre zonas turísticas, infraestructuras portuarias y comunidades asentadas en el litoral caribeño y atlántico.

Amenaza directa sobre zonas turísticas, infraestructuras portuarias y comunidades asentadas en el litoral caribeño y atlántico. Pérdida de biodiversidad marina: El estrés térmico provoca episodios masivos de blanqueamiento en los arrecifes de coral, ecosistemas vitales para la pesca y la protección natural de las costas dominicanas.

Con estas proyecciones sobre la mesa, la comunidad científica reitera el llamado a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para recortar drásticamente las emisiones contaminantes y proteger los ecosistemas estratégicos antes de que los daños resulten irreversibles.