Banco Mundial «Crecimiento económico de RD ha sido el más grande de la región»

Se expresa optimismo sobre el crecimiento del PIB de RD, condicionado a mantener el ritmo de crecimiento del turismo, la inversión extranjera directa, y un ambiente adecuado para las zonas francas

En un informe del Banco Mundial sobre el desempeño económico y las proyecciones de crecimiento de la República Dominicana se destaca que la República Dominicana ha tenido un crecimiento constante en las últimas décadas, con proyecciones del 4.5% para el año 2026.

El Banco Mundial resalta el buen desempeño económico y social de la República Dominicana, destacando un crecimiento superior al 5% en las últimas décadas.

Representantes del Banco Mundial se reunieron con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional para discutir la agenda de desarrollo del país.

Se mencionan retos como el aumento de la productividad a través de mejoras en infraestructura, educación, energía, puertos y sistemas de comunicación para recuperar las tasas históricas de crecimiento.

Se expresa optimismo sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana, condicionado a mantener el ritmo de crecimiento del turismo, la inversión extranjera directa, y un ambiente adecuado para las zonas francas.