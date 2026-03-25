Audiencia del 26 de marzo: El dilema legal de Nicolás Maduro

Esta audiencia, programada para las 11:00 AM en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, representa el «segundo capítulo» clave del proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

El panorama judicial internacional se traslada este 26 de marzo al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán en una audiencia de estatus que promete ser determinante. Tras su histórica captura en enero, la pareja enfrenta una cita clave marcada no solo por los graves cargos de narcoterrorismo, sino por una agresiva estrategia legal de su defensa, que alega una supuesta indefensión financiera para intentar desestimar el caso. Entre el debate sobre el uso de fondos estatales y la revisión de pruebas clasificadas, esta jornada definirá el rumbo de uno de los juicios más mediáticos en la historia de la justicia estadounidense.

Esta audiencia, programada para el 26 de marzo de 2026 a las 11:00 AM en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, representa el «segundo capítulo» clave del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen bajo custodia federal en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn tras su captura en enero de este mismo año.

Estrategia de la Defensa: «Sin Recursos»

Moción de Desestimación: Los abogados defensores han presentado una moción para solicitar que se retiren los cargos de narcotráfico y corrupción. Argumentan que el juicio es «inconstitucional» porque las sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC) bloquean el uso de fondos del Estado venezolano para costear una defensa legal privada de alto nivel.

Los abogados defensores han presentado una moción para solicitar que se retiren los cargos de narcotráfico y corrupción. Argumentan que el juicio es «inconstitucional» porque las sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC) bloquean el uso de fondos del Estado venezolano para costear una defensa legal privada de alto nivel. Declaración de Insolvencia: Maduro y Flores han entregado declaraciones juradas manifestando que no tienen recursos personales suficientes para pagar sus honorarios legales. Han solicitado formalmente que el Gobierno de Venezuela sufrague estos costos, alegando que de lo contrario no se garantiza una defensa adecuada.

Lo que se decidirá en la Corte

Conferencia de Estatus: El juez federal Alvin Hellerstein dirigirá esta audiencia de estatus para revisar el avance de las pruebas relacionadas con los cargos de narcoterrorismo , conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

El juez federal dirigirá esta audiencia de estatus para revisar el avance de las pruebas relacionadas con los cargos de , conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Pago de Abogados: Una de las decisiones críticas del juez será determinar si acepta la solicitud de usar fondos estatales venezolanos o si ordena una investigación sobre posibles activos ocultos de la pareja para financiar su representación.

Una de las decisiones críticas del juez será determinar si acepta la solicitud de usar fondos estatales venezolanos o si ordena una investigación sobre posibles activos ocultos de la pareja para financiar su representación. Evidencias Clasificadas: Se espera que se discuta el manejo de evidencias sensibles y clasificadas que la Fiscalía de EE. UU. planea presentar en el juicio.

Contexto de la Audiencia

Estado de Salud: Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, declaró recientemente que verán a su padre «muy delgado, pero fuerte» durante la comparecencia.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, declaró recientemente que verán a su padre «muy delgado, pero fuerte» durante la comparecencia. Cargos Enfrentados: Ambos se declararon «no culpables» en su primera audiencia el pasado 5 de enero. Enfrentan acusaciones que podrían conllevar penas de prisión de varias décadas en los Estados Unidos.

En definitiva, la audiencia de este 26 de marzo será el termómetro que mida la solidez del caso de la Fiscalía frente a las maniobras de la defensa. Lo que se decida sobre el financiamiento de los abogados y la validez de los cargos no solo marcará el destino de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sino que sentará un precedente histórico sobre cómo la justicia estadounidense procesa a exmandatarios extranjeros bajo acusaciones de narcoterrorismo.