Arisleyda Villalona «La Condesa»: “Tengo mis metas bien claras”

Arisleyda Villalona, «La Condesa», comparte sus planes y perspectivas para el 2026, destacando la importancia de tener metas claras y estrategias definidas.

Arisleyda Villalona también revela su fascinación por el cerebro humano y su interés en la salud mental, un tema que aborda en su podcast.

Arisleyda enfatiza que su éxito se basa en la planificación y en tener un «mapa de sueños» con metas claras y estrategias para alcanzarlas. Menciona que ya tiene varios viajes planeados, incluyendo a África y el Mar Báltico.