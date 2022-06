Análisis del pacto migratorio por la Dra. Carmen Herrera

- Publicidad -

Veinte países firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección en la recién finalizada IX Cumbre de las Américas.

Aspectos más relevantes del referido pacto.

Se ha divulgado que dicho pacto fue firmado con el objetivo de frenar la migración irregular en el continente americano.

Con la firma del citado pacto migratorio fue cerrado el magno evento encabezado por el Presidente de los EE. UU., Joe Biden, quien declaró que «la migración ilegal no es aceptable y vamos a asegurar nuestras fronteras». De igual manera el presidente Biden ha sido duramente criticado por mantener en vigencia la deportación automática de la mayoría de los migrantes irregulares que llegan a la frontera sur de su país. Lo que en definitiva es legal, pues se basan en la aplicación sus Leyes Migratorias.

Como es sabido nuestro Presidente Luis Abinader se abstuvo de firmar dicho pacto, alegando de manera oportuna, que, ¨ «No habíamos discutido el tema de la migración en términos de detalles y, en nuestra situación especial, no la habíamos consultado con el Consejo Nacional de Migración porque no nos dio tiempo para ser una propuesta que apenas tiene 10 días, pues decidimos no firmarla», explicó el mandatario.

Si bien es cierto, que dicho pacto ha sido firmado con la finalidad de colaborar de alguna manera en términos migratorios con esta vecina isla haitiana, ante su amplia crisis y falta de gobernabilidad, no menos cierto es que la República Dominicana esta soportando una amplia carga económica con el tema haitiano, en cuanto a la asistencia de salud y educación de todos los ciudadanos indocumentados e irregulares que se encuentran en el país, a quienes se le asiste en cumplimiento a nuestra constitución y convenios internacionales de los cuales somos signatarios.

En torno al propósito principal del pacto, ¨frenar la inmigración irregular de los ciudadanos haitianos¨.

Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, mientras que los demás países se comprometieron a facilitar vías legales para recibir a inmigrantes. De igual manera los países firmantes acoraron proporcionar temporalmente vías para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos.

Otros países beneficiados en el referido pacto.

Estados Unidos declaró que renovará la tramitación de visados sobre reunificación familiar para cubanos y haitianos y facilitará la contratación de trabajadores centroamericanos.

Los Españoles por su parte, quienes asistieron como país observador, se comprometieron a «duplicar el número de visas laborales» para los hondureños en los «programas de migración circular» de Madrid, considerando que dicho programa cuanta en estos momentos con pocos hondureños.

Como hemos visto la promesa de colaboración de los países en favor de Haití se ha basado en una posible reapertura a las visas de trabajo, lo que siempre ha estado abierto desde el gobierno dominicano, nuestros consulados reciben día a día aplicaciones para la visa de trabajo NM1, y seguro que todos los aplicantes que cumplen con los requisitos de la Ley General de Visado No. 875 y la propia Ley General de Migración, 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11, ya para completar el paso hacia la residencia temporera serán aprobados.

El problema de los ciudadanos haitianos no se resuelve con reapertura para el otorgamiento de más visados de trabajo, claro está, esto ayudaría ligeramente, para que más personas abandonen Haití; la problemática se resuelve documentando dichos ciudadanos, que la expedición de su acta de nacimiento No sea un problema, que puedan renovar sus pasaportes, así como expedir su certificado de no antecedentes penales en el menor tiempo posible, esto le facilitará la instrumentación de expedientes para fines migratorios.

En conclusión, si el resultado final de la firma del pacto, se redujo a una colaboración conjunta para una reapertura de las vías laborales a fin de facilitar la migración de los haitianos; en nuestro caso, la República Dominicana mantiene esta vía permanentemente abierta desde nuestros consulados, como ya indiqué. Por lo que podemos observar la conveniencia de que el Presidente Luis Abinader No firmara dicho pacto.

El pacto debería motivar a la documentación de los ciudadanos haitianos a fin de que puedan estar prestos para su inmigración.

