Alianza estratégica: República Dominicana firma acuerdo para potenciar el turismo

En un paso decisivo hacia la modernización y el fortalecimiento de la industria turística, el ministro de Turismo, David Collado, ha suscrito un importante acuerdo de colaboración con la multinacional de servicios financieros Visa. Esta alianza estratégica tiene como objetivo principal intercambiar datos de inteligencia de mercado y optimizar la promoción de los destinos dominicanos a nivel global.

El convenio busca utilizar la analítica de datos para entender mejor el comportamiento del gasto de los visitantes y, de esta forma, diseñar campañas publicitarias mucho más precisas y efectivas.

Los pilares del acuerdo

La colaboración entre el Ministerio de Turismo (MITUR) y Visa se centrará en tres ejes fundamentales que prometen transformar la manera en que el país atrae visitantes:

Inteligencia de Datos: Visa compartirá información agregada sobre las tendencias de consumo, permitiendo al MITUR saber qué buscan los turistas, cuánto gastan y qué experiencias prefieren durante su estadía.

Fomento de Pagos Digitales: Se promoverá la infraestructura de pagos sin contacto en los polos turísticos, facilitando las transacciones para los viajeros internacionales y mejorando su experiencia de seguridad y comodidad.

Promoción Conjunta: Ambas entidades colaborarán en campañas de marketing digital dirigidas a nichos específicos de viajeros en mercados emisores clave como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Turismo inteligente para una economía digital

La firma de este acuerdo marca un hito en la transición de República Dominicana hacia un modelo de «Turismo Inteligente». En un mundo cada vez más digitalizado, contar con el respaldo de un gigante financiero como Visa coloca al país en una posición de ventaja competitiva, permitiendo una planificación basada en evidencias y no en suposiciones.

Este tipo de alianzas público-privadas no solo fortalecen la imagen del país como un destino seguro y moderno, sino que también aseguran que el crecimiento del sector turismo siga siendo el motor principal de la economía nacional en este 2026. El futuro del turismo dominicano ya no solo se mide en visitas, sino en la calidad y eficiencia de cada experiencia.