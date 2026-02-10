Alexander Mercedes: La voz que dio inicio al show del Super Bowl

Alexander Mercedes, un joven dominicano de 23 años de La Romana, quien fue la voz que dio inicio al show del Super Bowl con la frase «Hoy se bebe». Explica que fue contactado por una empresa de casting local después de haber participado en Dominicana’s Got Talent

Fue un proceso muy rápido: lo contactaron un día y al siguiente ya estaba grabando.

No le informaron que era para el Super Bowl; solo sabía que era para un video.

La grabación duró un día entero, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para solo unos segundos en pantalla.

Tuvo que repetir la frase «hoy se bebe» unas 400 veces.

Había entre 200 y 300 personas en el cañaveral donde grabaron.

Sospechó que era para algo relacionado con Bad Bunny por la vestimenta y el escenario, similar al arte de su álbum. Se dio cuenta de que era para el Super Bowl cuando Bad Bunny publicó un anuncio en Instagram con un sombrero igual al que él usó y luego vio personas con la misma ropa bailando en otro video promocional.