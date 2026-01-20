La carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano, emitida el 20 de enero de 2026, una fecha cercana al Día de la Independencia, tiene un contenido sociopolítico y económico más pronunciado.
Puntos clave de la carta:
- Preocupación por la corrupción: La Iglesia expresa inquietud por las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando afecta los servicios esenciales como la salud. Se relaciona directamente con el caso SENASA, que ha generado indignación en la sociedad dominicana.
- Llamado a la justicia: La carta pide que la justicia opere con transparencia, celeridad y sin privilegios ni impunidad, aplicando sanciones ejemplares a quienes han negado derechos fundamentales a los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la medicina.
- Temas sociales abordados: La carta también se refiere a la violencia intrafamiliar, el odio contra personas diferentes, la necesidad de difundir el bien, la preocupación por la violencia contra menores y la protección de los mismos.
- Preocupación medioambiental: Se menciona la inquietud de la Iglesia por el tema del sargazo.