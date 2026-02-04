¡Alerta! Dos buques de guerra llegan a Bahía de Puerto Principe en Haití

Aunque oficialmente se dice que están allí para combatir el narcotráfico en el Caribe, se sugiere que su presencia podría estar relacionada con una inminente operación contra las pandillas en Haití

Dos buques de guerra estadounidenses, el USS Stodel y el USCGC Storm, a la bahía de Puerto Príncipe, Haití. Aunque oficialmente se dice que están allí para combatir el narcotráfico en el Caribe, se sugiere que su presencia podría estar relacionada con una inminente operación contra las pandillas en Haití, especialmente tras recientes tiroteos en Puerto Príncipe.

Se menciona que Estados Unidos ha estado combatiendo el tráfico de drogas en aguas del Caribe, principalmente lanchas provenientes de Venezuela. La República Dominicana es un punto clave de tránsito de drogas hacia Estados Unidos y Europa, y gran parte de esta droga ingresa a través de Haití.