Según investigaciones y testimonios de vecinos, no era la primera vez que ocurría violencia, pero sí es la primera vez que la víctima se atreve a denunciar debido al temor

Un grave caso de violencia doméstica ocurrido en Moca, donde la señora María Angélica Jiménez Pujol fue brutalmente agredida por su expareja, César Giordani Ureñas.

La víctima tuvo que ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente de emergencia debido a la gravedad de los golpes, que le rompieron el tabique nasal.

César Giordani Ureñas es el director de un centro educativo en Montelajagua, Moca.

Tras un compartir social donde hubo consumo de alcohol, el agresor golpeó salvajemente a la víctima hasta dejarla inconsciente en la calle, dejándola por muerta.

Según investigaciones y testimonios de vecinos, no era la primera vez que ocurría violencia, pero sí es la primera vez que la víctima se atreve a denunciar debido al temor y dependencia económica.

El tribunal dictó medida de coerción contra el agresor, tras la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio de la Mujer.