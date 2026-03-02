«Abinader por falta de tiempo no dijo todo lo que hemos hecho»

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, fue entrevistado en el programa «Hoy Mismo» y habló sobre los trabajos realizados por el gobierno de Luis Abinader, enfocándose en la infraestructura en toda la República Dominicana.

El ministro destacó la importancia de llevar obras a todos los rincones del país, incluyendo distritos municipales pequeños que suelen quedar rezagados. Mencionó los planes de asfaltado en lugares como Matayaya, Guanito y Villeliza.

Se están ejecutando más de 40 puentes, y se planea licitar 53 puentes adicionales con el Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo 27 nuevos y 26 para reparación. También se están reparando puentes importantes como el de la 17 y el de la Barquita en la capital, y se están estudiando reparaciones para el Puente Duarte y el Puente Hermano Patiño en Santiago.

Estrella explicó que estos fondos se están utilizando para varias obras, como la pintura de la Plaza de la Bandera y la solución vial en la República de Colombia, que se espera terminar en agosto de 2027.