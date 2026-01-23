Abinader destituyó al rector del Instituto Tecnológico de las Américas

La destitución de Rafael Feliz García refleja la intención del gobierno de introducir ajustes en la gestión del ITLA, con miras a fortalecer su papel en el desarrollo tecnológico nacional

El presidente Luis Abinader dispuso la destitución de Rafael Feliz García como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), a través del decreto núm. 39-26. La medida marca un cambio en la dirección de una de las instituciones académicas más relevantes del país en el ámbito tecnológico.

El ITLA, reconocido por su aporte en la formación de profesionales en áreas como software, multimedia, redes y mecatrónica, ha sido clave en el impulso de la innovación y la competitividad tecnológica de República Dominicana. La decisión presidencial abre paso a nuevas expectativas sobre el rumbo que tomará la institución bajo futuras autoridades.

La destitución de Rafael Feliz García refleja la intención del gobierno de introducir ajustes en la gestión del ITLA, con miras a fortalecer su papel en el desarrollo tecnológico nacional. El nombramiento de un nuevo rector será determinante para definir la continuidad y evolución de los proyectos estratégicos de la institución.